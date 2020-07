Modelfoto: Adobe stock Foto: ThomasBang - stock.adobe.com

Nyt udvalg skal udvikle boligområde

Borgere, byrådsmedlemmer og eksperter skal i et nyt udvalg skal sikre en positiv udvilking i almene boligområder

Furesø Avis - 06. juli 2020 kl. 09:45 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Byudvikling Næsten en tredjedel af Furesøs befolkning bor i almene boliger. Byrådet i Furesø Kommune har derfor nedsat et såkaldt § 17.4-udvalg, der skal se på det almene boligområde.

Medlemmerne består af fem byrådsmedlemmer, borgere og en række fageksperter, som frivilligt har meldt sig til udvalgsarbejdet. I løbet af efteråret skal udvalget komme med konkrete anbefalinger til, hvordan Furesø kan udvikle stærke lokalsamfund, balanceret beboersammensætning og trygge rammer i de almene boligområder.

"Kommunen har en vigtig opgave i at udvikle de almene boligområder. Næsten en tredejdel af boligerne i Furesø er almene boliger, så vi har naturligvis et medansvar for, at de almene boligområder fortsat er attraktive og trygge steder at bo og med en varieret beboersammensætning. Med det rådgivende udvalg er det min forventning, at vi får en række anbefalinger, som vil medvirke til at gøre Furesøs almene boligområder til endnu bedre steder at leve," siger Egil Hulgaard (C), formand for Udvalget for byudvikling og bolig, som skal modtage det nye udvalgs anbefalinger.

Gode erfaringer Furesø Kommune har før med succes nedsat rådgivende udvalg for at kvalificere de politiske beslutninger bedst muligt og bringe borgernes erfaringer og ønsker i spil. Borgerinddragelsen er en del af Furesømodellen, som lægger op til, at borgere og involverede har mulighed for at engagere sig tidligt i en proces. De gode erfaringer med tidligere rådgivende udvalg er blandt andet indhentet på skole- og dagsinstitutionsområdet samt trafikområdet.

"Med udvalget samler vi anbefalinger, som kan omsættes til konkrete initiativer til at forebygge boligsociale udfordringer. Vi har fået sammensat et meget kompetent udvalg på et meget vigtigt område. Det er positivt. Det glæder mig, at vi har borgere, som frivilligt vil bruge deres fritid på at gøre Furesø til et bedre sted at bo," siger Ole Bondo Christensen (A), borgmester i Furesø.

Det rådgivende udvalgsarbejde begynder sit arbejde efter sommerferien, hvor der er planlagt 4 møder i løbet af efteråret.

Christina Iversen (beboer, Furesø boligselskab/Farum Midtpunkt)

Jette Aistrup (Værløse Almennyttige Boligselskab, VAB)

Søren Bech (personlig og professionel indsigt i den almene boligsektor)

Mohammed Hamouti (beboer Farum Midtpunkt, leder af den boligsociale helhedsplan)

Birgitte Mazanti (centerleder i Center for boligsocial udvikling)

Sanne Kjær (kundedirektør i boligselskabet KAB)

Ellen Højgaard Jensen (direktør i Dansk Byplanlaboratorium og bestyrelsesmedlem i Samvirkende Boligselskaber, SAB)

Solveig Tingey (cheføkonom i Boligselskabernes Landsforening, BL)

Mette Møllerhøj (direktør i Lejerbo)