Momunity, som er et netværk for mødre, er nu også kommet til Farum. Foto: Adobe Stock Foto: SolisImages - stock.adobe.com

Send til din ven. X Artiklen: Nyt tiltag: Mor i Furesø Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyt tiltag: Mor i Furesø

Furesø Avis - 25. maj 2020 kl. 09:50 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Familie Foreningen Momunity åbner mødrefællesskab "Momunity - Mor i Furesø"

Momunity er et landsdækkende fællesskab for kvinder og mødre. Momunity's første fællesskab - "Momunity - Mor i Egedal" så dagens lys i december 2018, og det hurtigt voksende kvindefællesskab strækker sig i dag over 33 kommuner og tæller næsten 20.000 medlemmer.

"Fællesskabets vision er at danne rammerne for netværk og personlige relationer i nærområdet - både online og i den virkelige verden. At skabe et netværk for mødre, som gerne vil andre mødre, som vil finde nye venskaber, stimuleres intellektuelt og/eller være aktiv i lokalsamfundet. Vi skaber rammerne for, at mødre kan mødes med og uden børn til vores events og sociale aktiviteter i Furesø Kommune. Vores hjerter banker for frivillige sociale aktiviteter, som skaber glæde i lokalsamfundet såsom "De Små Besøgsvenner" på plejehjem samt "Månedens Mor", hvor vi hylder moderskabet," skriver folkene bag "Momunity - Mor i Furesø" i en pressemddelelse.

Rabatter og særlige tilbud Derudover indgås der aftaler med lokale erhvervsdrivende, så Momunity's medlemmer får mulighed for at opnå rabat og modtage særlige tilbud på alt fra børnetøj til ansigtsbehandlinger.

" "Støt lokalt" er en af vores mærkesager. Vi har et kæmpe ansvar for at skabe gode vækstbetingelser i vores kommune, da det kommer os alle til gode. Et stærkt lokalsamfund med et spirende byliv og et aktivt socialt liv, giver de bedste betingelser for at man trives som familie," står der i pressemeddelelsen.

JK