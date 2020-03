Dyrlægehuset kommer ikke ind i borgernes boliger, når de kører ud. Foto: Dyrlægehuset Farum

Nyt tiltag: Dyreklinik kører ud til kæledyrene

Hos Dyrlægehuset Farum forsøger de sig med udkørende praksis, nu hvor mange borgere har svært ved at komme ind til dem

Hos Dyrlægehuset Farum, har Covid-19 krisen også sat sine spor. Derfor har de implementeret særlig rengøring udover det sædvanlige, klienter bliver opdelt i receptionen, samt mange andre tiltag som skal sikre at det er sikkert både for klienter og patienter, og så medarbejderne kan udføre deres arbejde og hjælpe de dyr der har behov for det.

Som et ekstra tiltag forsøger de sig i Dyrlægehuset Farum i denne tid med udkørende praksis i hele Furesø Kommune. På den måde kan de hjælpe med enten at fragte dyr til og fra dyrlægen, men også med at udbringe for eksempel medicin, foder eller andre plejeartikler i denne svære tid. Medarbejderne kommer dog ikke ind, men dyr eller varer bliver overleveret ved døren.

Støtter syge og udsatte "På denne måde håber vi at vi kan være med til at støtte op omkring især de syge, svækkede eller andre udsatte borgere som har dyr med behov for dyrlægehjælp," siger indehaver Katie Svane Lindhe.

Dyrlægehuset kører med særlige åbningstider i hele perioden, som er kl. 8.00-16.00 mandag til fredag, samt lørdag fra 10.00-13.00, men derudover kan de fanges på vagttelefonen (samme telefonnummer som i åbningstiden). Prisen for udkørsel er 50 kr. pr vej, men hvis man bor udenfor Furesø Kommune er der et tillæg på 6 kr/km/vej.