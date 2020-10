Nyt projekt skal gøre Hjortøgaard selvkørende for besøgende børn

"Målet er, at pædagoger, dagplejere og lærere selv kan finde ud af, hvor nøglen ligger, og hvor tingene er, så de kan besøge stedet uden hjælp. Der bliver mere og mere brug for, at børn kan komme ud i naturen her i coronatiderne," siger Ulrick Moos, der er formand for Naturstøttepunkt Hjortøgaard.