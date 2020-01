Nyt program klar

Et godt fyldt Farum Kulturhus kunne lørdag den 11. januar nyde en gang big band-musik og en fernisering. Men samtidig kunne huset også præsentere et helt nytrykt og glitrende program for foråret 2020. Programmet byder på foyerkoncerrter, fællessang, ferniseringer, børneteater og revy for at nævne nogle af tingene fra programmet, der begyndte den 11. januar og varer frem til den 20. juni.

"Vi har satset meget på samarbejde i dette program og præsenterer ting sammen med egnsteateret, biblioteket, musikskolen og Ældre Sagen for at nævne nogle. Det fungerer godt, og vi supplerer hinanden godt, når vi samarbejder, fordi vi byder ind med forskelligheder," siger kulturhusleder Zanne Jahn.

"Samarbejderne betyder også, at vi når ud til et bredere publikum," siger hun.

Zanne Jahn fremhæver også den nyåbne café Frk. Fryd som et plus ved kulturhuset, og så ser hun også frem til dukkehusfestivalen og "Farverige Furesø", der begge trækker et stort publikum.

Man kan læse mere om arrangementerne på www.farumkulturhus.dk.