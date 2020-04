Temafoto Foto: whyframeshot - stock.adobe.com

Nyt erhvervsnetværk skal hjælpe kriseramte virksomheder

Med initiativet 'Furesø hjælper Furesø' kan virksomheder gratis hjælpe hinanden under krisen

Furesø Avis - 23. april 2020 kl. 09:11 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mange virksomheder står som bekendt i en krise-situation i øjeblikket og kan have brug for akut rådgivning fra eksperter. Derfor har Furesø INDUSTRI, Furesø Erhvervsforening og Furesø Kommune aftalt initiativet "Furesø hjælper Furesø". Her er aftalen, at virksomheder kan yde gratis hjælp til andre virksomheder, og kommunen kobler parter sammen, der ikke kan finde hinanden selv.

Ideen er at skabe nye relationer og styrke hinanden lokalt til gavn for den lokale erhvervsudvikling. Der findes mange regionale og nationale ordninger, men det at kunne ringe til en lokal "livline" og få den nødvendige hjælp, vil kunne gøre en stor forskel - især for en mindre virksomhed, skriver Furesø Kommune i en pressemeddelelse.

Den rigtige hjælp "Den rigtige hjælp, på det rigtige tidspunkt, kan være det, der sikrer en virksomhed. Furesø INDUSTRI, Furesø Erhvervsforening og Furesø Kommune har aftalt, at vi opfordrer medlemmer og virksomheder til at give hinanden gratis hjælp. Når vi i Furesø hjælper hinanden, kan vi i fælleskab sikre at så mange lokale virksomheder og arbejdspladser som muligt", siger borgmester Ole Bondo Christensen (S).

Det kan for eksempel være pengeinstitutter, revisorer eller advokater, der kan tilbyde deres hjælp under en krise, og rådgivere/ seniorrådgivere kan vejlede virksomheder i såvel krisehåndtering som forretningsudvikling. Kommunen har allerede oprettet en fast-track ordning, som hjælper kommunens virksomheder med at få overblik og adgang til regeringens mange hjælpepakker. I disse dage sender Furesø Kommune, Furesø INDUSTRI og Furesø Erhvervsforening breve ud til virksomheder, der er registreret i Furesø Kommune samt til medlemmerne om initiativet.