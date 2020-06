Nyt bålsted til Lille Værløse Skole

Men nu er der godt nyt, for skolen betaler for et nyt bålsted, der nu skal bygges. Katrine Borup Harning fortæller, at der er ved at blive indhentet byggetilladelse hos Furesø Kommune. Håbet var, at det kunne have stået færdigt nu, men tingene lader vente lidt på sig.