Nye skoledistrikter og flytning af to-sprogede elever er på vej

Der er brug for en anden elevsammensætning i Furesø for at sikre stærke folkeskoler. En nedsat arbejdsgruppe anbefaler ændringer i skoledistrikter samt at flytte sprogligt udfordrede elever til andre skoler

Furesø Avis - 04. juni 2020 Af Louise Mørch Vilster

Der er brug for ændringer af skoledistrikterne i Furesø, og der er brug for en bedre fordeling af elever med social-økonomiske udfordringer. Det foreslår et rådgivende arbejdsudvalg, som har lagt ti anbefalinger frem til politikerne på skole-og dagtilbudsområdet. Arbejdsudvalget består af forældrerepræsentanter, elevrepræsentanter, medarbejderrepræsentanter, lederrepræsentanter og fem politikere. De har været i gang i et halvt år, som er mundet ud i de 10 anbefalinger, og politikerne i Udvalget for skole og ungdomsuddannelse har nu valgt tre af dem, som forvaltningen skal arbejde videre med. Det blev anbefalet videre til først økonomiudvalget og derefter byrådet, som onsdag vedtog at der skal arbejdes videre med forslagene.

"Der blev nedsat et udvalg, fordi vi i Furesø har nogle gode folkeskoler, men der er samtidig også stor forskel på elevsammensætningen," siger Rasmus Dahl, der er med i arbejdsudvalget som forældrerepræsentant og derudover sidder i skolebestyrelsen på Lyngholmskolen i Farum.

Mere pres i Værløse Et af forslagene er at ændre på skoledistrikterne i Furesø, og det skyldes blandt andet, at der er i fremtiden vil være behov for flere pladser i Værløse, mens behovet i Farum vil være mere stabilt. Der er samtidig et ønske om at ændre på befolkningssammensætningen i de forskellige skoledistrikter.

"Man vil forsøge at ændre på distrikterne, så presset på nogle af skolerne ikke bliver så stort. Der er også nogle elevsammensætninger, der stiller større krav end andre, og vi vil gerne have en mere ensartet fordeling," siger Rasmus Dahl. I arbejdsudvalgets orientering til politikerne bliver der lagt vægt på, at folkeskolerne i Furesø fortsat skal være attraktive, så forældrene ikke vælger dem fra.

"Privatskolefrekvensen er lavere i Furesø end i vores nabokommuner. Arbejdsgruppen ønsker at bevare de stærke folkeskoler, så forældres valg af privatskole fortsat er et tilvalg - ikke et fravalg af folkeskolen," står der.

Københavnermodel Ifølge befolkningsprognosen vil der for eksempel være nok elever til at have fire spor på Lille Værløse Skole, som lige nu kun har tre spor, og derfor kan det ifølge anbefalingerne give mening at flytte noget af distriktet til andre skoler. Det vil sige, at 11 af eleverne der nu vil gå på Lille Værløse Skole i stedet vil blive omsluttet af Søndersøskolens distrikt, hvor der over de næste ti år vil være plads til mindst ti flere elever i børnehaveklasserne. Det er blot et af forslagene til en ændring af skoledistrikterne. En anden mulighed er at tage en del af Farum Midtpunkt og flytte det fra Lyngholm- og/eller Stavnsholt-distriktet til Solvang-distriktet.

En anden af anbefalingerne, som forvaltningen nu skal arbejde videre med, er den såkaldte 'Københavnermodel', hvor formålet er at 'medvirke til at øge antallet af socialt og etnisk blandede skoler samt at løfte de faglige resultater for de svageste elever', som der står i forvaltningens orientering. Det betyder for eksempel, at børn med sproglige udfordringer kan få plads på en folkeskole, der ikke er distriktsskolen.

"I København har de haft den problemstilling i en endnu større udstrækning, hvor man kan se, at de ressourcestærke børn samler sig på bestemte skoler. Derfor har de gjort en aktiv indsats for at få nogle til at overveje en anden skole. Det bliver der også talt om at bringe i anvendelse i Furesø, hvor den geografiske afstand ikke er voldsom stor," siger Rasmus Dahl.

Frivillig ordning Der er tale om en frivillig ordning i modsætning til for eksempel i Aarhus Kommune, hvor tosprogede med behov for sprogstøtte gennem de seneste 14 år er blevet placeret på en anden skole med flere dansksprogede end på den lokale skole. Ifølge et nyt forskningsprojekt fra TrygFondens Børneforskningscenter viser det sig, at de børn, der bliver henvist til en anden skole, kæmper med isolation og mistrivsel og klarer sig markant dårligere i den nationale test i læsning i 8. klasse. Det skriver TV2 Østjylland i en artikel om ordningen. Ifølge Rasmus Dahl er anbefalingen fra arbejdsudvalget, at det skal være en frivillig ordning som i København.

"Vi har ikke talt om tvang på noget tidspunkt. Ændringen af skoledistrikterne lægger op til at ændre på elevsammensætningen, og så er der københavner-modellen, som har givet god resultater i København, og den idé har vi taget til os," siger Rasmus Dahl.

Pladser på Solvangskolen Modellen har fungeret i København siden 2011, og den flytter for eksempel to-sprogede elever fra Nørrebro til Østerbro, hvis der er skoler, som har plads til flere elever. Rådmandsskolen på Nørrebro er for eksempel gået fra en andel af tosprogede elever på 75 procent i 2010 til 42 procent i 2019. Præcis hvilke kriterier, som eleverne skal opfylde, for at starte på en anden skole end i distriktet, er noget, som forvaltningen lige nu arbejder på. Men hvis politikerne beslutter sig for en variant af københavnermodellen, så vil det især være 10 pladser på Solvangskolen, der kommer i spil til sprogligt udfordrede elever fra to andre skoledistrikter. Alternativt i stedet for københavnermodellen kan de ledige pladser bruges til, at overføre en del af Lyngholmskolens eller Stavnsholtskolens distrikt til Solvangskolen distrikt i stedet, skriver arbejdsudvalget.

"Vi har drøftet i arbejdsudvalget, at der er en øjensynlig effekt ved at balancere elever fra svage socialøkonomiske hjem. Det kan give en klassekammerater effekt, og hvis man ikke gør det, risikerer vi, at der er nogle elever, som ikke får den støtte eller de rollemodeller, som de har brug for," mener Rasmus Dahl.

Ændringer forventes at blive vedtaget til efteråret.