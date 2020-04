Nye lokaler til fodterapi

"Det har længe været et ønske at få nye og større lokaler. Både for at give patienter og fodterapeuter bedre pladsforhold og samtidig udvide behandlingskapaciteten. Det har indtil nu været svært at leve op til vores målsætning om altid at have ledige tider. Der er mange patienter, der ønsker vores hjælp - og det er jo dejligt," skriver klinikken i en pressemeddelelse.