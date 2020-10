Foto: Allan Nørregaard

Nye krav til hjemmesygeplejen: Grænsen er nået

Hjemmesygeplejen skal dokumentere mere om alle borgere ifølge nyt påbud. Udvalgsformand Matilde Powers og formand for Seniorrådet, Hans Holm, kritiserer kravene

Furesø Avis - 03. oktober 2020

Furesø Avis kunne i sidste uge fortælle, at hjemmesygeplejen har fået et påbud af Styrelsen for Patientsikkerhed. Påbuddet handler især om risiko for fejlmedicinering og for manglende dokumentation og journalføring i stikprøverne ved tilsynet.

Styrelsen for Patientsikkerhed har givet et påbud til hjemmesygeplejen i kategorien 'Større problemer med betydning for Patientsikkerheden'. Der er dog ikke tale om, der er givet forkert medicin, eller at borgere har lidt overlast.

"Jeg hæfter mig ved, at påbuddet ikke handler om fejl, der har konsekvenser for vores borgere, men mere om forebyggende tiltag. Jeg ved, at forvaltningen tager tingene til efterretning, så det er jeg helt tryg ved," siger Matilde Powers (S), formand for Udvalget for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv.

Mere bureaukrati Påbuddet betyder blandt andet, at hjemmesygeplejen fremover skal lave en større udredning af alle borgere, som sygeplejerskerne er i kontakt med, og ikke kun af dem som er inde i et længere forløb og får ordineret medicin. Matilde Powers, der selv er uddannet sygeplejerske mener, at påbuddet vil skabe unødig bureaukrati.

"Dokumentationskrav er noget, der er kommet til de senere år, og personligt synes jeg, at vi har nået en grænse. Vi bør i stedet sætte vores fagfolk mere fri, og lade dem koncentrere sig om kerneopgaven."

Hos Seniorrådet i Furesø Kommune er formand Hans Holm ikke bekymret over påbuddet.

"Der kan være så mange andre ting, der foruroliger mig, som hvis der har været direkte medicinfejl, så borgerne ikke får den rigtige dosis, eller slet ikke får deres medicin, men det er der ikke tale om her," siger han.

Nærgående spørgsmål

Han er i stedet bekymret for de personlige spørgsmål, som hjemmesygeplejen fremover skal stille til alle borgere. De handler om blandt andet søvnvaner, kost og sexliv.

"Jeg synes, at det er meningsløst at spørge ind til ens sexliv, og jeg kan ikke se, at der har været en borgerrisiko. Der er en hel tjekliste med spørgsmål til folk, der for eksempel skal have dryppet deres øjne i 14 dage. Jeg synes, det er urimeligt at bruge tid på det i hjemmeplejen, for hvad kommer det sagen ved," siger han.

Også Matilde Powers tvivler på, hvor meget borgere, som er inde i korte forløb, har lyst til at dele.

"Hvis det ikke har direkte relation til ens sygdom, hvor meget vil man så dele den slags ting. Det er en refleksion. Men det handler også om, hvor meget vi stoler vi på vores fagfolk," siger hun.

Hun vil dog ikke vurdere, om hjemmesygeplejen skal have tildelt flere resurser for at klare den øgede dokumentation.

"Jeg ved ikke, hvor meget tid det vil kræve, men jeg vil ærgre mig vældigt meget, hvis det vil tage mere tid. Forvaltningen må vende tilbage, hvis det bliver meget resursekrævende."