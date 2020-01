Ny udstilling i Skovhuset i Værløse

Udstilling Skovhuset i Værløse udstiller kunstneren Kristian Mainz’ værker fra 18. januar til 25. marts. Udstillingen stiller sig på naturens side og kredser om tiden før og efter os mennesker, skriver Skovhuset i en pressemeddelelse.

Kristian Mainz ser menneskets tid på jorden som et komma i geologisk tid. Menneskets indvirkning på klimaet får, set med Kristian Mainz’ øjne, tilsyneladende fatale følger, og udviklingen kan synes håbløs. Især for mennesker. Vores medskabninger bliver også urimeligt hårdt ramt, men selve livet skal nok klare sig - på nye betingelser.

”Mennesket er blot et komma i klodens historie. Selve livet har en ufattelig lang historie på jorden og stopper ikke med os, selvom vi skaber tilstande, vi selv kan have svært ved at overleve. Livet fortsætter efter os. Alt det voldsomme. Al skønheden. Alt det forunderlige,” mener Kristian Mainz, der især arbejder i maleri, foto og grafik.

Skovhusets kunstneriske leder Lars Grambye har lagt en ny strategisk linje og vision for Skovhuset ved sin tiltræden i december 2019.

”Et udvidet kunst- og naturbegreb vil være den kilde, hvorfra alle udstillinger og aktiviteter i Skovhuset i fremtiden udspringer. Vi ønsker at øge Skovhusets betydning som formidler af samtidskunst af meget høj kvalitet og som et nyt og innovativt center for samspillet mellem kunst og natur,” siger Lars Grambye.

