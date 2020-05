Se billedserie Karolina Sidelmann Brinch bliver den af de to tovholdere for løbeklubben i Nordsjælland. Hun er uddannet dyrelæge og kan derfor også hjælpe, hvis hundene får skader.

Ny sport: Løbeklub med hund havde første træningsdag

Som kun det andet sted i landet er det nu muligt at blive spændt fast til sin hund og løbe en tur. Til første træningsdag i Hareskoven mødte alt fra en Yorkshire Terrier til en Grand Danois op til en rask løbetur

Furesø Avis - 28. maj 2020 kl. 10:48 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En ny løbeklub i Nordsjælland har netop set dagens lys, og første træningsdag var onsdag i sidste uge. Her mødte 26 hunde og deres hundeejere op i Hareskoven, og konceptet er at blive spændt fast til sin hund og så løbe af sted eller gå i rask tempo. Motionsformen hedder canicross, og det er virksomheden Virbac, der blandt andet producerer hundefoder, som står bag løbeklubben. Virbac har tidligere afholdt enkeltstående hundeløb kaldet 'HPM Dirty Paws', men på grund af efterspørgsel på fast løbetræning, åbner de nu klubber i hele landet. Deres hovedkontor ligger i Kolding, og derfor startede den første løbeklub den 14. maj op i Kolding, og nu er turen kommet til Nordsjælland.

Populær sport Det er Ragno Nero, der er SoMe assistent hos Virbac, der er med til at starte klubberne op. Hun fortæller, at alle kan være med uanset løbeniveau eller hundetype.

"Man skal ikke lade sig afskrække af, at det er en løbeklub, i stedet ønsker vi at inspirere til en mere aktiv livsstil. Vi har opstartsgange for begyndere, hvor man for eksempel lærer, hvordan man får sin hund til at løbe, så den ikke stopper op og snuser hele tiden," siger hun.

Ragno Nero fortæller, at canicross især er populært i lande som England, Sverige og Frankrig. Under træningen har ejeren et specielt hundeløbebælte på, som er en line med elastik.

"I Frankrig har de kæmpe løb med 3000-4000 deltagere. Sporten kommer oprindeligt fra slædehunde-verdenen, hvor hundene også skulle aktiveres om sommeren, og meningen er, at hunden skal trække en. Det er en sport, som vi ser udvikle sig helt vildt hurtigt, men ikke i Danmark, og derfor vil vi gerne være frontløber på det område," siger Ragno Nero.

Ambitiøs ejer Der er ruter fra 3,6 kilometer og op til seks kilometer, og senere vil der komme længere ruter på 10 kilometer. På den første træningsdag mødte der alt fra en lille Yorkshire Terrier til en Grand Danois op, og begge hunderacer kan fint være med, fortæller Ragno Nero. Træningen starter først med lidt opvarmning og efter løbeturen er der fokus på at strække ud, så hunden ikke får skader.

"Det er et kuperet terræn, så det er vigtigt at føle sin hund igennem. Og hvis der er hunde med skader, har vi fagfolk tilknyttet," siger hun.

Et problem kan dog være, hvis ejeren er mere løbeglad end hunden.

"Vi oplever nogle gange, at ejeren er mere ambitiøs end hunden, og derfor ser vi på, hvordan vi kan motivere hunden. Den kan for eksempel blive motiveret af at se andre hunde, der løber. Det kan også være hårdt og udfordrende at løbe med sin hund, fordi den stopper op, og derfor skal der bygges et samarbejde op. Men når det er bygget op, er der mange, der siger, at de ikke kunne forstille sig at løbe uden deres hund," siger Ragno Nero.

I Hareskoven bliver der fremover løbet hver anden mandag, og det er gratis at være med til træningen, hvor alle er velkomne. Virbac har skabt et virtuelt klubhus på Facebook, der allerede har over 500 medlemmer, og for Nordsjælland er der Facebooksiden 'HPM Dirty Paws: Nordsjælland', hvor det er muligt at læse meget mere.

