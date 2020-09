Ny spejdergruppe kommer til byen

"At være spejder er at udfordre sig selv sammen med andre. Og udfordringer er der nok af: Vi udforsker vildmarken i Sverige og leger astronauter i det lokale krat. Vi bygger bivuakker og sover med månen som natlampe. Vi er på vilde vandreture og bader i hjemmebygget vandland. Men det handler også om at stoppe op. Sidde ved det varme bål, tælle stjernerne på nattehimlen eller gå en lang tur med lyden af sne under fødderne. Uanset hvad, så gør vi det sammen, og vi håber, du vil være med," skriver Det Danske Spejderkorps i en pressemeddelelse.