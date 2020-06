Anne Hjælmsø udgiver nu sin tredje roman. Foto: Rune Nielsen

Ny roman udspiller sig på Farum Kaserne: Den handler om at føle sig anderledes

Forfatter Anne Hjælmsø var i mange år ansat på den tidligere kaserne i Farum. Den sætter scenen om hittebarnet Maja fra Vietnam, der kæmper med at finde sin identitet

Furesø Avis - 06. juni 2020 kl. 11:18 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Farum Kaserne er blandt andet omdrejningspunktet i en ny roman med titlen 'Næsten Lykkelig'. Det er forfatter Anne Hjelmsø, der står bag bogen, der udkommer den 6. juni på forlaget Brændpunkt. Hun bor i Ganløse med sin mand, og arbejdede i mange år på den nu nedlagte Farum Kaserne. Det har for hende været en særlig glæde at få flettet den tidligere arbejdsplads ind i sin nye roman.

"Jeg elskede at skrive om kasernen, men min redaktør sagde 'så så, det er ikke en soldaterbog', og det er jo en forfatters lod også at lytte til redaktøren," siger hun.

'Næsten lykkelig' handler om det vietnamesiske hittebarn Maja, der kommer til Danmark som 5-årig, og som intet ved om sin baggrund eller ophav. Hun kender hverken det danske sprog eller sin fødselsdag og vokser op med danske forældre, der inderligt har ønsket sig et barn, men som ikke evner at rumme barnets identitetskvaler med at være mellem to kulturer.

"Hun vil rigtig gerne være dansker, og som voksen får hun arbejde som kontorassistent på Farum Kaserne, og møder en vaks oversergent, som ikke er ret sød," fortæller Anne Hjælmsø.

Tilbage til rødderne Manden udnytter hendes godhed, og det ender med, at hun tager tilbage til Vietnam for at finde sine rødder, og hvor hun indser, at rodløsheden som hittebarn er en del af hendes identitet. Romanen handler derfor om at tage sit liv i egne hænder, og om at stå fast på det man ønsker sig i livet.

"Der er en meget stor løgn, i det liv hun lever, og hun tænker hele tiden, at det er hende, som der er noget galt med, og hun lader sig udnytte af stærke personer som hendes mand. Hun er lille, smuk, tavs og lidt naiv, og hun bliver aldrig en del af kredsen sammen med de andre koner. Til sidst tænker hun, at det kan være nok, og hun flytter til Vietnam," siger hun.

Anne Hjælmsø fik arbejde på Farum Kaserne i starten af 1990'erne, og selvom hun var glad for at arbejde der, skilte hun sig fra starten ud.

"Jeg var civil, kvinde og akademiker. Det kunne ikke være værre, og derfor følte jeg mig også anderledes. Men de andre var søde mennesker, og jeg var glad for at være der," siger Anne Hjælmsø.

Da det blev besluttet af nedlægge kasernen, som en del af Forsvarsforliget i 1999, blev hun ansat til at hjælpe de mange af de ansatte på kasernen over i civile stillinger.

"Man ville ikke have 600 ledige i Farum Kommune, og jeg synes, at vi lykkedes godt med det," siger hun.

Tur til Vietna Som tidligere ansat i Forsvaret, skal Anne Hjælmsø dog være påpasselig med, hvad hun skriver om tiden på kasernen.

"De tager alting virkelig alvorligt, så derfor er det meget neutralt det, der står i bogen. Men oversergenten bliver ikke fremstillet godt, da han har psykopatiske træk. Han er i høj grad inspireret af virkeligheden," siger hun.

Blandt andet som research til bogen tog Anne Hjælmsø og hendes mand fem uger til Vietnam og rejste rundt. Undervejs fik de mange vietnamesiske venner.

"Vi mødte mange fantastiske mennesker, og jeg fik nærmest skrivekrampe af alle de noter, jeg tog i min notesbog," siger hun.

Ligesom Maja i bogen kender Anne Hjælmsø også til at føle sig anderledes, blandt andet som ordblind og som den eneste kunstneriske i familien.

"Når man er dum til det boglige, er man ofte god til sport, men i skolen kunne jeg hverken løbe eller gribe en bold, og jeg var altid den sidste, der blev valgt til sport i skolen. Jeg skal ikke lyde som et offer, og jeg har aldrig blevet mobbet, men jeg klarede mig kun igennem skolen, fordi mine forældre sørgede for at jeg fik ekstraundervisning og fordi, jeg altid har været meget flittig. Bogen er en kombination af at ville skrive om kasernen, og om at være anderledes, da jeg altid har følt mig anderledes i min familie," fortæller hun.

Anne Hjælmsø Anne Hjælmsø er 71 år, og bor i Ganløse sammen med sin mand. Hun er uddannet cand. mag. i nordisk litteratur, og debuterede i 2007 med romanen 'Elsker til vanvid'. Hun har også skrevet romanen 'Syvstjernen' samt novellesamlingen 'Det værste til sidst'.

'Næsten Lykkelig' er hendes tredje roman, der udkommer den 6. juni på forlaget Brændpunkt.

Anne Hjælmsø har en stærk tilknytning til Furesø, og hun har blandt andet haft et forfatterværksted på Farum Bibliotek. Den 1. oktober holder hun foredrag om sin nye roman på Farum Bibliotek.