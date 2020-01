Ny rapport: Furesøs elever scorer høje karakterer

Det gælder ikke mindst i forhold til karakterer, da det samlede gennemsnit for alle kommunens elever ved Folkeskolens Prøver i skoleåret 2018-2019 var på 7,6. Rapporten viser også, at Furesøs elever generelt klarer sig godt i alle fag.

Hvert andet år skal alle kommuner udgive en kvalitetsrapport for folkeskolerne, og den måler blandt andet afgangseleverne på både karakterer og trivsel. Rapporten er netop udkommet, og igen ligger Furesø over landsgennemsnittet på begge parametre. Den bygger på tal fra Børne-og Undervisningsministeriet.

Ressourcestærk kommune

Tallene dækker ifølge rapporten over væsentlige forskelle skolerne imellem, hvor det højeste gennemsnit er på 8,5 og det laveste er på 6,3. Karaktererne stammer fra de obligatoriske eksamensfag dansk, engelsk, matematik, fysik og kemi, da de øvrige fag er udtræksfag, og det derfor ikke er muligt sammenligne med dem.

Derudover ligger Furesø Kommune også over gennemsnittet, når det drejer sig om, hvor mange elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter, at de er gået ud af 9. klasse.

For Henrik Poulsen (S), der er formand for Udvalg for skole og ungdomsuddannelse, er det ikke overraskende, at Furesø ligger over landsgennemsnittet.

"Selvfølgelig er vi glade for tallene. Men vi forventer også gode resultater, da vi er landets sjette mest ressourcestærke kommune. Bag de her sluttal gemmer der sig mange historier, som vi skal lære af for at fastholde vores gode skolevæsen," siger han.

Et af de steder, hvor rapporten giver anledning til en særlig opmærksom er på de flersprogede elever, som har et karaktergennemsnit for 9. klasses afgangselever på 5,4, mens det for elever med dansk som modersmål er på 8,3. Det giver en forskel på 2,9.

"På flersprogede elever er vi stadig længere nede, end vi bryder os om, og vi vil gerne løfte den del af vores elever. Vi har en opmærksomhed på det, det er klart. Det ville være underligt, hvis vi i udvalget og byrådet ikke forholder os til det. Det har vores opmærksomhed at skabe chance lighed, så vi sikrer, at alle har lyst og er motiveret, og at de bliver modtaget i skolen, som den de er," siger han.