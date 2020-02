Ny popupbutik i Hareskovby

Butikken tilbyder glas, bestik samt tallerkner, skåle og andet tilbehør i både stentøj og porcelæn, skriver Gitte Sonnenborg Bakke. Indtil nu har produkterne været tilgængelige i webshoppen tavolamia.dk, men nu får kunderne altså også mulighed for at tjekke tingene ud i virkeligheden.

"Baggrunden er, at jeg flere gange har siddet på restauranter, hvor jeg blev fuldstændigt forelsket i glassene eller porcelænet - for så at kunne konstatere, at de udelukkende blev solgt til professionelle. Nysgerrighed bragte mig på sporet af en verden, som jeg ikke kendte til - nemlig hele markedet for designerservice til hotel- og restaurationsbranchen, hvor æstetik, kvalitet og praktik går op i en højere enhed og hæver hele oplevelsen. Det blev starten på Tavola Mia og rejsen ind i verden af design til bordet, der ikke sælges alle steder," skriver Gitte Sonnenborg Bakke.