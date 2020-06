Ny organist til Værløse fra Bachs baghave

"Jeg glæder mig til at dykke ned i alt det, der hører med til organistarbejdet - både at spille til højmesser og møde kirkens ungdomskor, som jeg skal lede," fortæller hun i en pressemeddelelse fra Værløse Sogn.

Hun er uddannet kirkemusiker fra musikkonservatoriet i Leipzig. Her fik hun bl.a. orgeltimer i St. Thomas-kirken, hvor Johan Sebastian Bach arbejdede en stor del af sin karriere.

Efter uddannelsen i Leipzig, fortsatte Babett Hartmann sine studier på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium med en master i kirkemusik, et orgelsoliststudie og et tidlig musik-studie med cembalo som hovedfag.

Babett Hartmann kommer fra et job som organist ved Grundtvigs Kirke i København, og har stor erfaring med at lave koncerter, så man kan se frem til et varieret koncertprogram, lover pressemeddelelsen. jesl