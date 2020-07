Ny og holistisk grundskole vil åbne i Værløse til august

Cirkelskolen bygger på læringscirkler i stedet for klasser

I stedet for, at børn skal tilpasses skolen, skulle vi ikke have en skole, der passer til børnene? Dette er hensigten med en ny skole ved navn Cirkelskolen, der åbner dørene til august i Værløse.