Ny novellesamling trækker tråde til Jonstrup

36-årige Anne Møller er opvokset i Jonstrup, og debuterer nu med sin første bog. Hun brugte især meget tid ved Flyvestationen som rastløs ung, og flere af historierne er inspireret af steder og menneske

Furesø Avis - 23. maj 2020 kl. 11:30 Af Louise Mørch Vilster

"Se, hunden er løs", er titlen på Anna Møllers forfatterdebut fra det aarhusianske forlag EC Edition, som består af otte noveller, der blandt andet finder sted i Jonstrup.

36-årige Anna Møller er opvokset i Jonstrup, hvor hun boede, indtil hun som 20-årig flyttede hjemmefra. Nu er bopælen vest for Kalundborg, hvor hun bor med sin mand og to børn, og til daglig arbejder Anna Møller som freelance boganmelder og kulturskribent ved blandt andet Kristeligt Dagblad.

Som ung og rastløs husker hun især Flyvestationen i Værløse, som et spændende sted at opholde sig, når hun og veninden kedede sig.

"Dengang kunne man ikke komme ind på flyvestationen, så vi gik meget rundt omkring den. Det virkede som et farligt sted, fordi der var våben derinde. Der er utrolig smukt i Jonstrup, og det var dejligt at være tæt på naturen, men det var et lidt stillestående sted som ung, og jeg var lidt den rastløse, der ledte efter ballade sammen med min veninde," husker hun.

Peter Fisk på bymidten En af novellerne handler om en ung kvinde, der er på vej til diskoteket 'Skoven' i Skovlunde, og som bliver kørt af sin chef fra en restaurant, hun arbejder på.

Undervejs fortæller hun om en drøm, hun har haft om sin afdøde far, og hun tænker tilbage på begravelsen, og på da hun gik rundt på Flyvestationen efter at have fået nyheden.

Anna Møller fortæller, at novellerne ikke er selvbiografiske, og noveller foregår også i andre lande som ved Gardasøen og de tyske skove.

Men der bliver også trukket tråde til Jonstrup og Værløse i historien 'Hunden', hvor en omrejsende sælger får logi i Sydtyskland, og hvor hendes erfaringer hos Peter Fisk, hvor hun i en periode arbejdede i fiskebutik i bymidten, kommer til udtryk.

"Novellerne foregår gennem 100 år og op til nutiden. Det er de samme temaer, der går igen om mennesker, der prøver at møde hinanden, men fejler i det møde. Der er mange tragiske skæbner," fortæller hun.

Stemningen i novellerne er båret af uhygge, og er fortællinger som vil passe godt om et lejrbål en sen aften.

"Det er den stemning, jeg håber på at skabe," siger Anna Møller.

Hun har skrevet digte, siden hun var tretten år, og prosa siden hun var 15 år, og efter sin uddannelse som cand. mag. regnede hun med at blive gymnasielærer, men endte i stedet som kulturjournalist.

Far var forfatter Anna Møllers far, Hans Henrik Møller, var også forfatter, og blev blandt andet indstillet til DRs Romanpris i 2011.

Han døde i 2012 af kræft, og selvom de skriver meget forskelligt, var det at skrive en fælles interesse for de to.

"Vi delte helt klart begejstringen for at skrive. Han debuterede først som 43-årig, men nåede at udgive et par romaner og en novellesamling. Min mor er også meget litterær, og vi har altid diskuteret bøger derhjemme," fortæller hun.

Som kulturanmelder bliver det en helt ny oplevelse at være på den anden side og komme i anmeldernes klør.

Det skaber en del nervøsitet hos Anna Møller, der for at aflede sig selv, har været i fuld gang med at skrive en ny bog, som allerede er færdig.

"Det er ret nervepirrende, mere end jeg regnede med. Men det bliver også spændende at få såkaldt almindelige læsere, og at vide at min bog står hjemme i bogreolen," siger hun.