Arkivfoto: Lars Christiansen

Send til din ven. X Artiklen: Ny naturkalender sætter lokale oplevelser på liste Fokus på naturoplevelser i bredt samarbejde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny naturkalender sætter lokale oplevelser på liste Fokus på naturoplevelser i bredt samarbejde

Furesø Avis - 03. juni 2020 kl. 12:31 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

natur En ny naturkalender skal få flere til opdage vores natur. Kalenderen på voresnatur.dk samler aktiviteter og ture i det fri, udstillinger, foredrag og kurser om vores natur. For Furesø Kommunes vedkommende er der plottet et enkelt arrangement ind til videre den 17. september, hvor man kan spille naturbingo i Hareskoven.

Anledningen til den nye kalender fra Friluftsrådet er, at DR i år sætter fokus på programmer om Danmarks natur, og partnerskab "Vores Natur" mellem DR, Friluftsrådet, Naturstyrelsen, og Danmarks Naturhistoriske Museer skal sikre, at der også er nye muligheder for at komme ud og opleve naturen i virkeligheden. Det fremgår af en pressemeddelelse.

I Vores Naturs naturkalender kan man søge på aktiviteter på dato, tema, ud fra afstand eller til særlige målgrupper, f.eks. aktiviteter der er egnet til børn, og der kommer hele tiden flere aktiviteter til fra foreninger, biblioteker, museer, naturcentre og mange andre. Alle kan nemlig oprette en naturaktivitet på voresnatur.dk, og på den måde være med til at invitere flere ud på oplevelse i vores natur. Dog skal arrangementet være åbent for alle, foregå i 2020 og overholde myndighedernes retningslinjer for at undgå spredning af corona-virus, står der i pressemeddelelsen.

"I det hele taget er der med Vores Natur fokus på naturen og de oplevelser, man kan få derude i 2020. Ud over DRs programmer, åbner også en vandreudstilling fra Danmarks naturhistoriske museer, Naturstyrelsen holder arrangementer på deres arealer og Friluftsrådet har sammen med en lang række foreninger i gangsat initiativer, hvor folk for eksempel kan opleve naturen om naturen, smage på den vilde natur eller opleve vores natur under vandet," står der.

Webadressen er https://voresnatur.dk/aktiviteter.

jbt