Ny klub: Nu kan du gå til armbrydning i Værløse

Tonni Christensen fra Værløse har et mål om at udbrede armbrydning som sportsgren. Hver mandag træner klubben i Værløse Hallerne

Hver mandag aften bliver der i Værløse Hallerne kæmpet om, hvem der er bedst til at lægge arm. Det er Armbrydning Danmark, der har åbnet Nordsjælland Armbrydningsklub i Værløse, da formand Tonni Christensen selv bor i byen.

"Vi åbnede i Værløse i januar, og det er gået rimelig hurtigt med tilgangen. Vi har haft lukket under corona, men nu har vi træning igen," fortæller han.

Armbrydning Danmark har derudover en afdeling i Helsingør, og i Værløse er der indtil videre ni medlemmer. Det store problem er dog, at de ikke har borde nok.

"Vi mangler tre-fire borde. De koster cirka 6000 kroner per bord, så vi håber på at kunne få støtte fra kommunen," siger Tonni Christensen.

Stort i andre lande Han er en af de bærende kræfter inden for sporten i Danmark, og han håber, at armbrydning på et tidspunkt bliver en disciplin til OL, som er ambitionen hos det internationale forbund, 'World Armwrestling Federation'. Sportsgrenen er især stor i lande som Sverige, Rusland og USA, og formålet med Armbrydning Danmark er også at afholde nationale og internationale mesterskaber. I februar afholdte de DM i Ballerup Hallen, som blev dækket af blandt andre TV2 Sport.

"Jeg har dyrket det, siden jeg var 20 år, og nu er jeg 43 år. Jeg kan godt lide at se, hvem der er stærkest, men det handler ligeså meget om teknikken, for teknik kan slå styrke. Det er ligesom en boksekamp, men uden at man slår hinanden," siger Tonni Christensen og understreger samtidig, at de går meget op i, at der ikke bliver brugt doping.

Også for kvinder Blandt medlemmerne i Værløse er der også kvinder imellem, som træner sammen med mændene.

"Vi vil meget gerne have nye medlemmer, og alle er velkomne uanset alder og køn," siger Tonni Christensen.

I Helsingør er Armbrydning Danmark også aktiv i udsatte boligområder, hvor sporten bliver brugt som en måde til at de unge kan få brugt deres styrke, men uden at det sker med slag eller spark. I Værløse er de også interesseret i at udbrede sporten til for eksempel fritidsinstitutioner, så længe at de selv stiller et bord til rådighed.

"Hvis der er interesse for det, vil vi meget gerne udbrede armbrydning til fritidsinstitutioner," siger Tonni Christensen.