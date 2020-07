Ny frisørsalon i Farum: "Vi giver kunderne kvalitetstid"

"Perico" er navnet på Farums nye frisørsalon, der åbnede 7. juli. Indehaveren er Yasar "Rico" Ucler, og sammen med kollegaen Berna Köylü glæder han sig til at byde kunderne inden for til en klipning, farvning eller andre klassiske frisørbehandlinger. Salonen ligger på Stationstorvet 23 - kun få meter fra Farum Station.

Yasar "Rico" Ucler blev uddannet frisør i 2004, og har tidligere bl.a arbejdet 14 år for Frisør Stender i Birkerød. Gennem de senere år har han lejet sig ind hos andre frisører, så det, at han nu er blevet indehaver af sin egen salon, er en drøm, der er gået i opfyldelse. At valget faldt på Farum er dog ingen tilfældighed, fortæller Rico:

"Jeg har tidligere boet i Farum og har familie og venner her, så jeg tænkte, at det ville være et godt sted at lægge salonen. Da jeg har arbejdet mange år i Birkerød, kender jeg også en del til området, hvilket også var en af grunden til, at valget faldt på Farum."