Det nye lokale, radikale hold. Privatfoto

Ny formand hos Furesø Radikale

Furesø Avis - 03. juli 2020 kl. 07:41 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Politik Så kom der en ny formand. Efter et par "coronaudskyldelser" kunne Radikale Venstre Furesø for kort tid siden holde generalforsamling på Ellegården i Farum. Og her blev formandskabet givet videre.

Mary Jo Fernandez har efter to år på formandsposten givet depechen videre til Neel Ingstrup

Formandsskiftet har været forberedt siden årsskiftet, og generalforsamlingen takkede Mary Jo for den stor indsats blandt andet under de to valgkampe i 2019 til Europa-Parlament og Folketing, hvor partiet fik markant fremgang i Furesø med 16,5 procent og 15,9 procent af stemmerne.

"Herudover har Mary Jo været kampagneaktiv for MP og sundhedsordfører Stinus Lindgreen og samtidigt passet forskningsarbejde. Mary Jo videregiver en sund og aktiv forening. Det var da heller ikke svært at besætte de øvrige bestyrelsesposter, hvor Radikale Venstre, udover at sige farvel til Mary Jo, også tog afsked med Kurt Petersen, som i den grad har bidraget til foreningens mange arrangementer," skriver partiet i en pressmeddelelse.

Den nyvalgte formand Neel Ingstrup er 32 år og har trådt sine barnesko i Farum, hvor hun også bor i dag. Neel er uddannet cand.mag. i Tværkulturelle studier fra KU. Hun har boet og studeret i blandt andet Belgien og Israel, for at vende tilbage til Farum i 2016. Neel arbejder i Styrelsen for International Rekruttering og Integration - når hun da ikke har travlt med at være besøgsven på Svanepunktet med sin hund Flora.

"Jeg ser frem til at fortsætte Mary Jos gode arbejde henimod det næste kommunalvalg, hvor vi stærkt satser på at sikre to mandater i byrådet i Furesø," siger altså den nye formand.

Jk