Ny formand for S: Kendt ansigt vender tilbage

Bjarne Zetterström er ny formand for Socialdemokratiet i Furesø. Samtidig genvælges Ole Bondo som borgmesterkandidat

Det er et kendt ansigt, der nu vender tilbage som formand for Socialdemokratiets partiforening i Furesø. Bjarne Zetterström var formand i årene 2001-2014, og han overtager posten efter Lisbeth Lykke Harsvik, der på tragisk vis omkom i slutningen af juli i en trafikulykke.

"Der er brug for, at vi nu samler alle kræfter frem imod kommunalvalget næste år," siger Bjarne Zetterström i en pressemeddelelse.

Han er berørt over sin forgængers triste skæbne.

"Lisbeth Harsvik var en god og samlende person, som evnede at kombinere sit politiske talent med gode organisatoriske evner, og samtidig havde hun også evnen til at sprede godt humør. Det er også en vigtig egenskab i politik," siger Bjarne Zetterström.

Den nyvalgte formand er arbejdsmæssigt aktivt engageret i den almene boligsektor som chefkonsulent i BLDanmark Almene Boliger, og han bor selv i Farum Midtpunkt, hvor han har haft adresse siden 1973.

Bondo genvalgt Ved kommunesammenlægningen i 2007 var Bjarne Zetterström aktiv i sammenlægningen af de to partiforeninger i Værløse og Farum, og det var også under hans tid, at Ole Bondo blev valgt som borgmesterkandidat. Socialdemokratiet kan samtidig offentliggøre, at Ole Bondo Christensen ikke overraskende er genvalgt som borgmesterkandidat.

"Ole Bondo har de seneste 10 år stået i spidsen for den positive udvikling i Furesø, og han har fokus på miljø, velfærd og stærke fællesskaber. Ole Bondo har utrætteligt arbejdet for at genoprette kommunens økonomi og er en sand mester i at samarbejde og til at finde løsninger. Derfor var der fuld opbakning til ham på vores generalforsamling i dag," siger Bjarne Zetterstrøm.

Det er især initiativer, der fremmer tryghed, som Socialdemokratiet vil fortsætte med at have fokus på.

"Det er ikke tilfældigt, at Furesø oplever befolkningstilvækst og en positiv erhvervsudvikling, samtidig med at Furesø er den kommune i landet, som flest borgere vil anbefale andre at flytte til. Vi har i byrådet stået sammen om at udvikle Furesø til en veldrevet, attraktiv, grøn og omsorgsfuld kommune, og den udvikling vil vi fortsætte," siger Ole Bondo Christensen i pressemeddelelsen.