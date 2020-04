Ny forening støtter forældre til børn med handicaps

Onsdag den 6. maj kl. 19-21 starter Lev Furesø en lokal netværksgruppe for forældre til børn og unge med udviklingshandicap, som forventes at mødes en gang om måneden frem til jul. Gruppen mødes i 'Skiftesporet', Lille Værløsevej 36 A i Værløse.

"Vi vil gerne give forældre til børn med udviklingshandicap en mulighed for at mødes med andre i samme situation," fortæller pårørendementor Dorthe Stieper i en pressemeddelelse.

Ingen forbudte tanker

"Vores egne erfaringer er, at et sådant forum er noget af det mest givende. Her er ingen forbudte tanker. Man behøver ikke forklare en masse. Man kan få luft for sine frustrationer, vendt sine problemstillinger og få gode råd. Men størst af alt: Man føler sig ikke længere alene," siger Karin Andersen i pressemeddelelsen.