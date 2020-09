Se billedserie Den 16. september slog balletskolen dørene op i Farum. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Ny balletskole i Farum er for både børn og voksne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny balletskole i Farum er for både børn og voksne

Balletkompagniet har åbnet en afdeling i Farum, og lørdag kan du møde dem på Farum Bytorv

Furesø Avis - 24. september 2020 kl. 09:40 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 16. september åbnede Balletkompagniet en afdeling på Rugmarken 18, og balletskolen har i forvejen otte andre afdelinger i Storkøbenhavn.

"Vi synes, at der manglede et tilbud til børn og voksne i Farum, og så fik vi muligheden for et rigtig dejligt lokale og tænkte, at det skulle være nu. Vi har tænkt på at åbne i Farum i længere tid, da det virker som om, at der er en del interesse," siger daglig leder Pi Svenstrup, som har undervist ballet i mere end 15 år og danset i 31 år.

Plads til alle Balletkompagniet har eksisteret i 12 år og tilbyder klassisk ballet fra to år og på flere niveauer. De har to årlige forestillinger, en juleforestilling i december for alle elever fra 4-17 år og en diplomoverrækkelse i juni for alle elever. Derudover deltager de meget øvede elever i Store Balletskoledag på Det Kongelige Teater hvert forår. Hos balletskolen er der både plads til dem, der vil danse for sjov, og dem som tager det mere seriøst.

"Det er for alle, og der er ingen krav til højde og drøjde. Man kan gå en enkelt gang eller flere gange om ugen. Vores mål er også at få et junior kompagni, som er for de meget øvede," siger Pi Svenstrup.

Og for de voksne er der ingen aldersgrænse, da de har dansere i de andre afdelinger som er langt op i 70'erne.

Lørdag den 26. september er det muligt at møde nogle af danserne på Farum Bytorv og se dem træne. Det er på Lille Torv kl. 10.30-13. Læs mere om balletskolen på balletkompagniet.dk