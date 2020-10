Nu kan du igen få dine ting repareret på café

"Du er velkommen med ting, som du ikke selv kan finde ud af at reparere, og det koster dig ikke noget i arbejdsløn. De nødvendige reservedele skal du dog selv medbringe, men vi hjælper dig gerne med at vurdere hvilke reservedele, der er brug for," skriver Reparationscafeen i en pressmeddelelse og fortsætter:

"Dette er konceptet i Repair Cafe Furesø, som du også kan læse mere om på Facebook, men det er absolut ikke en forudsætning at skulle kende noget til de sociale medier, for at føle sig velkommen. Vores reparatører kaster sig gerne over enhver kategori af brugbare ting, som overhovedet kan reddes fra at blive til affald. Det er netop meningen, at vi hjælper hinanden med at genbruge så meget som muligt - en vigtig brik i den grønne omstilling."