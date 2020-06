Nu kan børnene hjælpe med at sortere affaldet

"Pædagogerne tager altid en pose til affald og gummihandsker med, når børnene skal på tur, for børnene har siden årsskiftet haft et særligt fokus på, at affaldet i naturen skal samles op og bringes med hjem. På den måde oplever de at have handlekompetencer til at passe på naturen," fortæller projektleder i grøn omstilling, Stine Rahbek Pedersen.