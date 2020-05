Nordea åbner igen i Furesø

"Det har været spændende at følge, hvordan mange af vores kunder i de seneste uger har taget mulighederne for at klare deres pengesager hjemmefra til sig. Det gælder ikke mindst muligheden for at holde online-møder," siger Gitte Svenningsen der er filialdirektør hos Nordea i Furesø.