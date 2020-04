Det bliver først den 29. april, at kunderne får deres lokale Netto tilbage i nye klæder. Foto: Jens Berg Thomsen

Netto udskyder genåbning: Det bliver en anden måde at handle på

Netto i Farum udskyder sin genåbning på grund af corona, der har givet mangel på personale og mange nye regler

Furesø Avis - 13. april 2020

Der var desværre en del, der måtte gå forgæves den 1. april, da de skulle ud at handle. De vidste nemlig ikke, at Netto på Akacietorvet i Farum havde udskudt sin genåbning på grund af corona. Butikken åbner i stedet den 29. april.

"Der er fire andre Netto-åbningerne på Sjælland, der også er udsat, da man ville vente og se, hvad regeringen meldte ud," siger butikschef Stig Brasholt Jensen, der midlertidigt arbejder i en Netto i Virum indtil åbningen.

Mangel på medarbejdere

Derudover er der også en generel mangel på medarbejdere, da der både er en del sygdom, mens der også er nogle forældre, der ikke vil lade deres børn arbejde for tiden.

"Jeg har mine folk ude at arbejde i andre butikker, da der kom sygemeldinger. Vi har også nogle kronisk syge og gravide, som heller ikke må arbejde. Samtidig er der kommet en masse nye regler på grund af corona som for eksempel plexiglas op foran kasseassistenterne, så der skulle laves nogle ekstra ting," fortæller han.

I den nye butik kan kunderne opleve en Netto i version 3.0, som har langt mere fokus på de lette måltider og på frugt-og grøntafdelingen.

"Det bliver en anden måde at handle på, der vil være musik, og det vil være mere hyggeligt. Vi har malet hele butikken grå og med sort inventar, og der er meget mere skiltning, så det bliver lettere at handle. Man kan også betale med sin telefon ved hjælp af app'en Scan&Go, og det vil være rigtig godt i de her tider," siger Stig Brasholt Jensen.

Kunder tager hensyn

Stig Brasholt Jensen har generelt lagt mærke til, at kunderne i Netto-butikkerne er begyndt at sprede sig mere ud over hele åbningstiden. De virker også mindre stressede, nu hvor mange er hjemme.

"Jeg synes, at folk er gode til at vise hensyn, og de er ikke så stressede, fordi der er ikke nogen, der skal ned og hente børn. De tager heller hele familien med, og der er mange, der handler sent. De ældre passer også bedre på og handler især tidligt om morgenen. Vi er begyndt at fylde op om natten, så vi ikke står og fylder med store paller, så folk ikke kan komme forbi, " siger han.

Stig Brasholt Jensen glæder sig meget til genåbningen af butikken på Akacietorvet, hvor han har været butikschef i 30 år. Men på grund af coronakrisen bliver det ikke en åbning med masser af fest og slagtilbud.

"Jeg kan love dig for, at jeg glæder mig til at komme ned i min egen butik, hvor vi også har mange stamkunder. Men det bliver en stille åbning, hvor vi ikke vil køre med åbningstilbud, så vi ikke samler for mange mennesker," siger han.