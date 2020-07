Arkivfoto

Netto i Kirke Værløse genåbner med nyt koncept

Furesø Avis - 21. juli 2020 kl. 11:40 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

genåbning Den 27. august åbner Netto på Bygaden i Kirke Værløse med et nyt butikskoncept. Butikken vil adskille sig fra en typisk Netto, idet både indretning og look-and-feel har fået et gennemgribende løft. Og derudover vil butikken opleves anderledes, da alt fra musik og varer til Netto-medarbejdernes tøj er opdateret. Netto investerer i alt en milliard i det nye butikskoncept i 2020, og over hele landet vil der i år åbne 80 butikker med den nye indretning.

Rolig butik Butikschefen i den nye Netto-butik er Kiki Christensen.

"Vi vil gerne skabe fremtidens discountbutik med afsæt i en mere rolig butik, der er kendetegnet ved et stærkt sortiment af kvalitetsvarer til discountpriser og stor friskhed. Vi vil i endnu højere grad indrette butikken efter kundernes efterspørgsel, som går mod markante frugt- og grønt-afdelinger, convenience og en enkel og nem navigering i butikken. Det skal være behageligt at handle her, og på tværs af hele butikken vil man møde en styrket oplevelse, som vi håber, at kunderne vil tage rigtig godt imod," siger hun i en pressemeddelelse.

Butikken vil især adskille sig fra øvrige Netto-butikker ved at have en markant større frugt- og grøntafdeling og ved at en større afdeling med convenience-varer. En anden ting der gør det nemmere at handle i den nye butik, er Scan&Go, hvor man via sin smartphone selv scanner og betaler sine varer mens man køber ind. lmv