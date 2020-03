Netto på Akacietorvet i Farum åbner snart igen. Foto: Jens Berg Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Netto genåbner med hel ny indretning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Netto genåbner med hel ny indretning

Der er især fokus på flere nemme måltider, når Netto i Farum genåbner til april

Furesø Avis - 11. marts 2020 kl. 07:18 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Netto på Akacietorvet har været lukket for at stå klar med en nyt butikskoncept, som Netto er ved at brede ud til hele landet. Netto i Farum genåbner den 1. april med en ny indretning, der har mere fokus på nemme måltider og på frugt og grønt.

Skandinavisk look "Vi vil gerne skabe fremtidens discountbutik med afsæt i en mere rolig butik, der er kendetegnet ved et stærkt sortiment af kvalitetsvarer til discountpriser og stor friskhed. Vi vil i endnu højere grad indrette butikken efter kundernes efterspørgsel, som går mod markante frugt- og grønt-afdelinger, convenience og en enkel og nem navigering i butikken. Det skal være behageligt at handle her, og på tværs af hele butikken vil man møde en styrket oplevelse, som vi håber, at kunderne vil tage rigtig godt imod," siger butikschef Stig Brasholt Jensen i en pressemeddelelse.

Den nye butik vil især adskille sig ved at have en markant større frugt-og grøntafdeling, et skandinavisk look med for eksempel trækasser i frugt-og grøntafdelingen og en særlig afdeling med convenience-varer. Derudover vil den adskille sig fra andre Netto-butikker ved at have: Ny placering til de kendte Spot-varer, som alt efter varetype vil blive placeret nær det faste sortiment af tilsvarende varer.

Mere plads til køl- og frost med plads til præsentation af det ferske kød.

Nyt inventar, med en skandinavisk look-and feel-fornemmelse. Eksempelvis med trælook i frugt- og grøntafdelingen.

Nye farver på inventar og væg, hvor den klassiske gule Netto-farve også har fået en opdatering.

Ligeledes justeringer i facadeskiltningen, hvor den gule foliering ikke er en del af vinduerne i butikken – så der kommer meget dagslys ind i butikken.

Indretningen i butikken er udarbejdet, så kunderne nemt kan navigere rundt. Udover frugt og grønt vil også convenience, fersk kød og en lang række andre varer blive fremhævet, så kundens indkøbsoplevelse og indkøbsflow forbedres.

Ændret belysning i butikken, hvor varerne vil være i fokus. Nettos nye butik i Farum er en af i alt 80 butikker, som Netto enten bygger eller renoverer i 2020. Det er målsætningen, at samtlige Netto-butikker inden for de næste fem år skal renoveres og forvandles, så de står klar i det nye koncept.