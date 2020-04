Arkivfoto

Nekrolog: Holger Errebo Larsen er død

Professor emeritus, dr.med.vet. er efter længere tids alvorlig sygdom afgået ved døden

Furesø Avis - 02. april 2020 kl. 18:00 Af Inge og Henrik Agerholm, på familiens vegne

Holger Errebo Larsen blev født d. 3. oktober 1930 i Seest ved Kolding og døde d. 27. marts 2020 i Værløse efter længere tids alvorlig sygdom og tiltagende svagelighed. Efter studentereksamen begyndte Errebo Larsen på veterinærstudiet september 1949 og blev dyrlæge januar 1955. Efter afsluttet militærtjeneste blev Errebo Larsen assistent i stordyrspraksis i Christiansfeld og Havreholm, 1956 - 1958. Da det var Errebo Larsens ønske at blive stordyrs praktiserende dyrlæge, søgte han en stilling som videnskabelig assistent på Medicinsk Klinik (1958 - 1961) på Den Kgl. Veterinære og Landbohøjskole (KVL). Arbejdet på Medicinsk Klinik og kontakten med de studerende interesserede Errebo Larsen og han var meget respekteret og afholdt. Alligevel bestemte han sammen med sin kone Ellen, der var i gang med at uddanne sig til speciallæge, at det måske ville være lettere at få opfyldt begge parters faglige interesser ved at skifte spor fra veterinærmedicinsk klinik til det veterinærhygiejniske område.

Derfor søgte Errebo Larsen en stilling som assistent på Hygiejnisk Bakteriologisk Laboratorium, Institut for Veterinær Mikrobiologi i 1961. Dermed var vejen lagt for en livslang og en fagligt højt respekteret karriere inden for det veterinære mikrobiologiske område som via lektoratet (1966 - 1976) førte til professoratet i veterinær mikrobiologi (1976 - 1997).

Udover forskningsopgaverne ved Hygiejnisk Bakteriologisk Laboratorium var der et stort undervisningsprogram i form af forelæsninger (professoren og lektoren) som også omfattede øvelsesprogrammer for veterinærstuderende, som Errebo Larsen fik ansvaret for at tilrettelægge og gennemføre. Hertil kom videreuddannelse af henholdsvis danske og udenlandske dyrlæger specielt fra Afrika, Indien og Mellemøsten i diagnostik, mikrobiologi, veterinær levnedsmiddel- og miljøkontrol. Under en orlov fra 1972 - 1973 var Errebo Larsen ansat af Udenrigsministeriets Afdeling for International Udviklingssamarbejde (DANIDA) for at tilrettelægge og lede First FAO Symposium on Meat Industry Development. Ovenstående aktiviteter medførte en række undervisnings- og forskningsopgaver i en række afrikanske lande bl. a. Kenya og Tanzania.

Som resultat af ovenstående aktiviteter har Errebo Larsen også publiceret en lang række videnskabelige publikationer om mikrobiologiske og miljøhygiejniske emner samt undervisnings materiale inden for fagområdet.

Errebo Larsen var medlem af Statens Jordbrugs- og Veterinærvidenskabelige Forskningsråd fra 1975 - 1983 (formand 1982/83) samt flere Udvalg under Landbrugs- og Miljøministeriet.

Internt på Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole var Errebo Larsen et meget aktivt og værdsat medlem af Fagrådet for Veterinærvidenskab, Konsistorium og Hovedsamarbejdsudvalget. I disse sammenhænge var der fra såvel kolleger, teknisk-/administrativt personale som studerende stor respekt for Errebo Larsens indsats.

Ved siden af undervisningen og den videnskabelige karriere har Errebo Larsen haft stor omsorg for familiens trivsel og det sociale samvær med familie, kolleger og venner. Errebo Larsen var sammen med sin kone Ellen gennem mange år gode værtsfolk i deres hyggelige hjem på Søndersøvej i Værløse, hvor flere juleaftner blev holdt i selskab med Errebo Larsens studerende fra bla. Afrika and Indien.

Æret være Holger Errebo Larsens minde.