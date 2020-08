Navnekonkurrence: Hvad skal børnenes nye sted hedde?

Furesø Kommune udskriver navnekonkurrence, for at finde navnet på det nye dagtilbud i Sydlejren

"På et sted som Flyvestationen er det vigtigt at forbinde fortid og fremtid, så vi har historien med, når vi nu åbner et nyt kapitel. Børnene kan se lige ud på fortiden, og derfor skal det nye dagtilbuds navn selvfølgelig også have en tydelig kobling til omgivelserne," siger Bettina Ugelvig Møller (s), formand for udvalget for dagtilbud og familier.