Nanna Thilo og Mikkel Andersen åbner privat dagpleje i Farum. Privatfoto

Nanna og Mikkel har åbnet privat dagpleje i Farum

Fokus på naturen for lokalt par, der fra sommeren tilbyder dagpleje

Furesø Avis - 29. maj 2020 kl. 16:16

dagpleje Nanna Thilo og Mikkel Andersen fra Farum slår sig nu ned som dagplejere. Gro Dagpleje hedder deres nye firma, der åbner i sommeren 2020. Der bliver plads til otte børn, som to voksne tager sig af.

Det er en stor tryghed for et lille barn at blive afleveret til de samme to voksne hver dag. Vi har mulighed for at give masser af omsorg og møde børnene med lige netop det, de hver især har behov for. På samme måde er det trygt for forældrene, at den person, de henter barnet hos, har tilbragt hele dagen sammen med barnet og kan fortælle alt om, hvordan barnets dag har været, siger Nanna Thilo i en pressemeddelelse.

Hun er uddannet som pædagog og har arbejdet i vuggestue og børnehave og for tiden er på barsel med sønnen Huxo, der bliver en del af den nye dagpleje.

Den nye dagpleje skal hedde "Gro Pleje", og det er tanken, at Nanna Thilos kæreste Mikkel Andersen skal bruge sin baggrund som naturvejleder.

"Vi vil bruge det udendørs rum og udforske naturen sammen med børnene, f.eks. ved at gå ind i skovbunden og kravle på væltede træstammer i stedet for blot at gå en tur på stierne," siger Mikkel Andersen i pressemeddelelsen og fortæller, at legepladsen er indrettet, så børnene kan lege på træstubbe, plukkee bær og frugt og se på hønsene.

"Vi har mulighed for at aldersopdele børnene, så mens Nanna f.eks. lægger de mindste til at sove, kan jeg tage de største børn med ud på tur. Vi er også to voksne til at sidde og tale med børnene under frokosten og kan tilbyde noget forskelligt. På den måde kommer hverdagen til at minde om den familiedynamik, børnene er vant til hjemmefra," siger Mikkel Andersen.

