Der bliver flaget og sunget for fødselaren, der fylder 60 år. Privatfoto

Naboskab blomstrer op under corona

I Farum bor seks singlekvinder som passer på hinanden, hjælper med indkøb og stiller kage udenfor døren

Furesø Avis - 02. maj 2020 kl. 08:02 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mange steder er fællesskabet blomstret op under coronakrisen, og det gælder ikke mindst for beboerne på Elmely i Farum. I de seks lejligheder bor der singlekvinder mellem 59 og 85 år, og de sørger for at passe på hinanden og snakker sammen fra altanerne. I lørdags fyldte den yngste 60 år, og der blev både flaget og sunget fødselsdagssang foran altanen, fortæller 83-årige Mette Mortensen.

"Vi tænker på hinanden, og hvis der er en, der bager, så bliver der stillet et stykke kage foran hver dør. Sms'erne fyger rundt, og der var for eksempel en, der inviterede på kaffe nede ved marinaen, hvor vi sad i hver sin ende af bænken. Det er så lækkert, fordi vi alle er alene, og vi hygger os meget," siger hun.

Holder øje med hinanden Mette Mortensen fortæller, at de alle har et rigt socialt liv og at de normalt er aktive med sport og andre fritidsinteresser. Men det betyder alligevel noget, at naboerne holder øje med, hvordan det går.

"Det handler om små ting, som at lægge mærke til, om gardinet er trukket fra. Ellers kan man spørge en anden 'har du set hende i dag?'. Jeg er en af dem, der er hårdest ramt, fordi jeg har dårlige lunger og er over 80 år, og de har været søde til at sende en sms, for at høre om jeg skal have noget med nede fra byen," siger hun.

Til runde fødselsdage er det blevet en tradition, at naboerne tager sammen på museum, og de har for eksempel været en tur på Ordrupgaard. Den runde fødselar havde selv planlagt en stor fest, men det blev i stedet til fejring i en park med champagne og jordbærtærte, og hvor naboerne også var inviteret med. Mette Mortensen tilføjer dog, at de ikke er veninder, men at det i stedet er et godt naboskab.

"Det betyder meget, at vi holder øje med hinanden, for vi er alle i samme båd," siger hun.