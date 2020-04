Indehaver Ernst Jørgensen bruger især meget tid på at pleje de nuværende kunder under corona. Foto: minAlarm Foto: Lars Dalby Nielsen

Når alle er hjemme dykker efterspørgslen på alarmer

Efterspørgslen på alarmsystemer er faldet drastisk under corona. Ernst Jørgensen fra minAlarm forsøger sig nu med online sikringsbesøg

Furesø Avis - 27. april 2020

Når de fleste er hjemme, og der er langt færre indbrud end normalt, er der ikke det store behov for at opsætte nye alarmsystemer. Det mærker de ikke mindst hos minAlarm i Farum, der specialiserer sig i alarmløsninger til private.

"Lige nu er der ikke nogen, der efterspørger alarmer, når de er hjemme. Jeg har normalt det privilegium at blive inviteret hjem i folks hjem, men det er der ikke mange, der er interesseret i lige nu. Min omsætning er gået ned med omkring 40-50 procent," siger han.

Online-besøg Indehaver Ernst Jørgensen bor selv i Farum, og ud over Furesø har han også mange kunder i især Allerød, Egedal og Rudersdal-kommuner. Men i stedet for at komme ud på fysiske besøg, har han taget initiativ til online sikringsbesøg, da han kan trække mange oplysninger ud selv og derved lave mange af vurderingerne på forhånd.

"Jeg kan ikke blive ved med det, jeg plejer og håbe at folk vender tilbage,"siger han.

Ernst Jørgensen kan for eksempel selv hente tegninger fra kommunen, og derudover er Google streetview også en god hjælp.

"Jeg forbereder mig så godt jeg kan, og nogle gange siger folk, 'gud hvor får du alle de tegninger fra'. Fra street view kan jeg se facaden, og om der er en sti bagved, en havelåge eller høje træer og buske. Jeg kigger på alt, der kan vække tyvens interesse og finder ud af, hvad vi kan gøre ved det," siger han.

Ernst Jørgensen kan derfor give et sikringstilbud uden at have været i huset, men det er der indtil videre kun få, der har taget imod. Derimod bruger han især tiden på at pleje de nuværende kunder og holde øje med om der er kommende serviceopgaver, da han har adgang til alle anlæg. Det er der til gengæld mange, som tager imod, og i den forbindelse er det heldigt, at så mange er hjemme for tiden.

"Jeg har kun oplevet, at de synes, at det er verdens bedste idé. Så sætter de sig ud på terrassen, og jeg tager handsker på og spritter af. Det handler typisk om batteriservice eller opdateringer af systemet. På den måde kan jeg holde forretningen kørende, men det er langt fra en dans på roser," siger han.

Forbrug er bremset op Ernst Jørgensen sørger for at tage sine forholdsregler, når han er ude på besøg, ikke mindst fordi mange af kunderne er lidt oppe i årene.

"De fleste er over 50 år, og den ældste jeg har været ude ved er 89 år, så det gælder virkelig om at passe på, at jeg ikke bliver smittet, så jeg kan smitte andre. Men det er ikke så svært, efter at jeg har lavet mine rutiner," fortæller han, og han sørger for eksempel for ikke at røre ved kundernes smartphones.

Selvom samfundet så småt er ved at åbne op, og flere og flere vender tilbage til arbejdspladsen, så tror Ernst Jørgensen, at det kan komme til at tage lang tid, før der er den samme gang i forretningen igen. Han er ene mand i virksomheden, men har en række faste samarbejdspartnere, som han bruger.

"Jeg tænker, at forbruget er bremset op, da der er nogle, som er blevet fyret, mens andre er blevet usikre på deres job. Alarmsystemer kan sammenlignes med investeringer i hårde hvidevarer, som jeg tror, at mange gerne vil udskyde lidt. Så derfor er jeg bange for, at jeg bliver ramt af konjunkturerne," mener han.