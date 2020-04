Musikskole underviser eleverne over Skype: Det er vigtigt for børnene

Se billedserie Sanglærer Philip Knudsen underviser nu sine elever over Skype, men det er kun en af måderne at gøre det på.

Siden nedlukningen har Furesø Musikskole holdt fast i den ugentlige musikundervisning, og kreativiteten er stor blandt lærerne

Furesø Avis - 10. april 2020 kl. 10:21 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mens de fleste må undvære deres fritidsaktiviteter, mens nedlukningen står på, er der dog nogle, som stadig kan køre videre. Hos Furesø Musikskole tog de hurtigt fat på digital fjernundervisning, så deres omkring 800 elever og 35 lærere stadig kan holde fast i lidt af hverdagen. Det er op til den enkelte lærer og elev, hvordan de vil gennemføre undervisningen, og der bliver brugt alt fra Skype, FaceTime, Whatsapp til Zoom og YouTube.

Skræmmende tid "Vi begyndte med det samme efter nedlukningen. Så det er på ret kort tid, at lærerne skulle omstille sig, og de løser det på hver sin måde. Vi kan mærke, at det er vigtigt for eleverne, og det er godt for dem at få tankerne væk og koncentrere sig om musikken. For børnene kan det være en endnu mere skræmmende tid, og der er en tryghed i at have instrumentet som sin ven, og at noget stadig er som før," siger souschef på Furesø Musikskole, Inger Lerch Høj.

Udover at lære at mestre et instrument, oplever børnene også at være i kontakt med en voksen som ser barnet ud fra et andet perspektiv en måske forælderen eller skolelæreren.

"Den kontakt oplever vi at være mindst ligeså værdifuld og vigtig i denne krisetid," mener hun.

Sangtime over skype Nogle af musiklærererne har endda lavet en YouTube kanal, hvor de lægger øvevideoer op, mens andre underviser live. Sanglærer Philip Knudsen gør det, at han optager klaverakkompagnement til den sang, eleven arbejder med, og lægger det på elevens lektieside på Speedadmin (musikskolernes fælles platform). Til timen ringer han op via Skype og ser på, mens eleven synger med klaveroptagelsen.

"Det er det tætteste på en almindelig sangtime, jeg tror man kan komme under de her omstændigheder. Man kan ikke spille sammen direkte på Skype på grund af tidsforskydning, som gør, at det bliver underligt. Fordelen ved at sende klaverakkompagnement er, at optagelsen er lidt mere fejlfri end jeg normalt kan spille mens eleven er der - og jeg kan se eleven synge, mere end jeg plejer. Så på den måde er det faktisk bedre," siger han.

Mesterlære Den digitale undervisningsform kan dog ikke erstatte mesterlæren, som de vægter højt hos Furesø Musikskole, og hvor det er vigtigt at være i samme rum. Men når samfundet igen fungerer som normalt, vil de på musikskolen samle op på de nye digitale værktøjer.

"Det er herligt at finde ud af, at der er så mange nye værktøjer. Vi laver lige nu en masse videndeling, og når vi har fået en normaliseret hverdag kan vi samle op på, om der er noget, vi kan bruge videre, og som giver mening for den enkelte elev og lærer," siger Inger Lerch Høj.