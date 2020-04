Når verden igen er blevet normal, vil Furesø Museer gerne have fysiske genstande fra denne coronatid. Imellemtiden kan man også skrive sin historie til museerne på furesoemuseer@gmail.com. Privatfoto

Museum samler indtryk til eftertiden: Fortæl os din coronahistorie

Den anormale hverddag, som mange oplever nu, skal gerne dokumenteres med historier og effekter, mener museum, der nu går i gang med at fortælle om coronakrisen

Furesø Avis - 02. april 2020 kl. 19:23 Af Jens Berg Thomsen

coronahistorier Alt er vendt på hovedet for mange i denne tid. Og nu vil Furesø Museer i Farum samle indtryk ind fra denne tid, som er helt enestående i Danmarkshistorien. Derfor beder museet nu folk om at indsamle indtryk og beskrivelser fra hverdagen, som den ser ud lige nu.

"Sammen med resten af verden står danskerne midt i et vigtigt og tankevækkende kapitel af vores fælles historie. Som museum vil vi gerne dokumentere coronakrisen for samtiden og for efteriden. Hvordan opleves og gennemleves den af borgerne i Furesø Kommune? Til det har vi brug for netop din hjælp, dit vidnesbyrd og din version af vores ændrede hverdag. For alles hverdag er vendt op og ned - også museets. Og lige nu kan vi ikke komme ud og indsamle, dokumentere og høre jeres beretninger om det helt anderledes dagligliv vi udlever - sammen og hver for sig," skriver museet i en pressemeddelelse.

"Hvordan tackler I karantænetiden ? Er du en del af hverdagens helte og beredskabet, der hjælper og redder andre? Kigger du langt efter kammeraterne fra klubben, skolen og SFO'en ? eller savner du at give børnebørnene et kram? Det er en tid med restriktioner og benspænd. Vi skal holde afstand og vise hensyn. Men det er også en tid, hvor vi oplever at kreativiteten får frit spil. Afstanden samler os og anderledes stærke fællesskaber opstår. Gamle lege findes frem, der synges sammen over Ipads og fra altaner, mens vi køber ind med omtanke og kun et begrænset antal kunder i hver butik. Hvordan ser din hverdag ud?" skriver musset.

Både positive og de modsatte indtryk er velkomne. Man kan sende ind på furesoemuseer@gmail.com.

Og det er ikke kun skriftlige indtryk. Også skilte, alternative skoleskemaer, lukkeskilte og andre effekter vil museet gerne have, når verden igen er blevet normal, står der.

"Vi tager MEGET gerne imod," står der.

Furesø understreger, at tingene bliver behandlet efter gældende regler.

"Jeres bidrag samles, registreres og indgår i museets samling som dokumentation for eftertidens borgere og forskere. Alle personoplysninger og genstande er omfattet af gældende museumslov og behandles med stor diskretion. Furesø Museer kvitterer for jeres arbejde med en mindre udstilling - det kan vi kun gøre med tilladelse fra jer. Skriv derfor gerne i mailen, om vi må bruge jeres beretning til formidling, eller om I kun ønsker at indgå i museets samling," står der.