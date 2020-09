Mosegården byder på udstilling om fårets historie

"Et gammelt mundheld lyder: "Fåret har en guldfod, hvor det står og går", og fåret var for ikke så længe siden en meget en vigtig brik i landbrugets økonomi. Det er det ældste husdyr vi kender og alligevel et lidt overset kapitel i vores historieskrivning. Det vil Mosegårdens kommende udstilling forsøge at råde bod på. Fårets kulturhistorie går helt tilbage til Mellemøsten ca. 8.000 år f.Kr. Man mener, at fåret dengang blev gjort til husdyr, først ca. 4.000 år senere fandt man ud af at udnytte ulden fra fåret. I vores del af verden bliver ulden anvendt ca. 1.000 år senere, omend dateringen er noget usikker. Nogle af de tidligste og mest komplette fund af uld, vi har i Danmark, er dragterne fra bronzealderen, der kan dateres fra omkring 1.300 til 1.200 f.Kr," skriver stedet i en pressemeddelelse.