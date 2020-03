Mød lokal cykelklub på Farum Bytorv

"Farum Cykelklub er en DGI-cykelmotionsklub. Vi har ikke licensryttere ej heller ungdomsryttere. Vi er en klub for alle aldergrupper, men vi har dog ungdomsryttere. Vi er fra 30 til +60 år. Vi kører for at holde os i god form, og måske kan benene ikke lide at løbe mere - så er cyklen er super alternativ. Vi kommer fra hele lokalområdet Farum, Værløse, Birkerød, Lyngby, Allerød, Ganløse og omegn. Men hvorfor overhovedet køre i en klub? Man kan jo bare selv køre en tur, når det passer bedst ind hverdagen. Det er sandt, men hånden på hjertet - mange af os vil så nok ikke få kørt helt så meget og så hurtigt. Det er sjovere at køre sammen, at nørde cykler sammen at hygge sig med hinanden - og der er altid en hjælpende hånd hvis mekanikken driller. Det forpligtigende sammenhold i en klub er garant for at komme af sted, også de dage solen ikke skinner helt så meget," skriver klubben i en pressemeddelelse.