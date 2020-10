Mød kunstneren, der fløj til Afghanistan

Simone Aaberg Kærn viser 8. oktober i Grafen filmen 'Smiling in a Warzone'

Mange kender hende fra tv-serien 'Danmarks bedste portrætmaler', hvor hun var dommer. Og lige nu er hun aktuel i forbindelse med udstillingen 'Brændpunkter' på Statens Museum for Kunst.

I Grafen vil hun vise dokumentarfilmen 'Smiling in a Warzone' og fortælle om sine oplevelser og sin kunst.

Simone Aaberg Kærn er uddannet på Kunstakademiet i København og på Goldsmiths College i London. Desuden er hun uddannet pilot. Hun arbejder med flyvning i sin kunst som en metafor for individuel frihed - med luftrummet som ubegrænset af politiske grænser.

Simone Aaberg Kærn fløj i sin 40 år gamle Piper Colt fra Lille Skensved til Kabul i Afghanistan for at finde en ung kvinde, hvis største ønske var at blive pilot.