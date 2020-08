Mød de fire bispekandidater i Farum

Det er de cirka 1.500 medlemmer af stiftets menighedsråd, som skal vælge. Men interessen for, hvem der skal stå i spidsen for Helsingør Stift i de kommende mange år, rækker langt ud. De fire kandidater til bispeembedet er Peter Birch, Ulla Thorbjørn Hansen, Eva Holmegaard Larsen og Asser Skude.

Der bliver kun fire til fem fysiske stormøder, hvor man kan møde de fire kandidater, og her er der tilmed begrænset plads. Et af de første valgmøder holdes altså i Farum i Stavnsholtkirken, hvor 160 mennesker får adgang. Mødet bliver også streamet, så man kan følge med hjemmefra, og efterfølgende bliver det liggende på nettet et stykke tid.