Mod forventning: Indbyggertallet faldt i 2019

For første gang siden 2012 falder indbyggertallet i Furesø Kommune. Fra januar 2019 til januar 2020 er der blevet 109 færre Furesø-borgere, og befolkningstallet er nu på 40.966. Det svarer til et fald på 0,3 procent, viser en opgørelse fra Furesø Kommune. Det største fald er sket i aldersgruppen 17-24 år.

Det er både i Farum og Værløse, at der nu bor færre sammenlignet med sidste år. Der er også en overraskelse for Furesø Kommune, der i deres befolkningsprognose i stedet havde regnet med, at indbyggertallet i stedet var steget med flere hundrede borgere.

Økonomiske konsekvenser

Social-og Indenrigsministeriet har bedt kommunerne om at rydde op og tjekke om alle ikke danske statsborgere stadig opholder sig i landet. Derfor er der fjernet en del borgere i CPR-registret. Der er derudover født 28 færre, end der er døde.

Furesø Kommune justerer nu sin befolkningsprognose, der løber fra 2021-2032, og som skal godkendes i Økonomiudvalget og dernæst i Byrådet. Prognosen er vigtig, da den blandt andet bliver brugt som grundlag for budgetlægningen for 2021-2024. Ændringer i forskellige aldersgrupper som for eksempel ældre eller børn kan give store økonomiske udfordringer for kommunen.