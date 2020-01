Mobile politistationer skal få antallet af indbrud længere ned

I Furesø Kommune bliver der i disse år gjort en ihærdig indsats for at sikre færre indbrud, og det sker især i samarbejde med Bo trygt og Nordsjællands Politi. Furesø startede som den første kommune et samarbejde med Bo trygt i 2018, og er dermed valgt som foregangskommune på området.

På kun et år er antallet af anmeldte indbrud i Furesø faldet fra 324 til 209 i 2019. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik, og det er samtidig langt mindre end i 2016, hvor indbrudstallet lå på 541. Også på landsplan er antallet af indbrud faldet, da der i 2019 har været det laveste antal anmeldte indbrud i over 35 år.

"Furesø er en foregangskommune, hvor vi tester nye metoder af. Vi valgte Furesø, fordi de var meget ambitiøse på området, og kommunen har traditionelt haft et højt indbrudsniveau, men ville meget gerne gøre noget ved det. Vi har haft et utrolig konstruktivt samarbejde, der bestyrker mig i, at forebyggelse af indbrud og forbedring af trygheden især skabes lokalt. Det er en fem-årig indsats, og vi er rigtig godt på vej," siger Britt Wendelboe fra Bo trygt.

Samarbejdet løber indtil udgangen af 2023, og målet er at komme ned på kun 150 indbrud om året. Det er en tredjedel af indbrudstallene fra 2007-2017, der gennemsnitligt lå på omkring 500 indbrud om året. Når samarbejdet slutter, er det meningen, at andre kommuner skal lære af de gode erfaringer.

"Der er ingen tvivl om, at vi er foregangskommune, når det handler om tryghedsvandringer og indbrudsforebyggelse generelt. Når vi har været ude på tryghedsvandringer, kan vi se, at vi får flere nabohjælpere i det område," fortæller han.

Kommunen får hver måned en top-10 liste fra politiet over de områder, der er mest plaget af indbrud. Fremover vil kommunen gerne have et kort over områderne med flest indbrud, så de kan sammenligne det med antallet af nabohjælpere, og lettere vurdere, hvor det er mest brug for at sende en mobil politistation ud. Indtil videre er opgørelserne især blevet brugt til at give tilbud om tryghedsvandringer i de mest udfordrede boligområder, som Emil Baun Hermund er blevet lært op af politiet til at varetage. Planen er at have 10-15 tryghedsvandringer om året, og det er et tilbud til alle grundejer-eller boligforeninger uanset antallet af indbrud.

"Det skal være med til at stoppe fødekæden til nye indbrud. På det område er vi meget inspireret af projekt 'God Løsladelse', som vi kender fra bandeområdet. Vi vil gerne have at vores nuværende konsulenter også har fokus på indbrudstyvene og med politiets og kriminalforsorgens hjælp tilegner viden og kompetencer, der er nødvendige i forhold til den specifikke gruppe af kriminelle," siger Emil Baun Hermund.

Et andet nyt tiltag er, at der skal tages bedre hånd om løsladte indbrudstyve, så de er mindre tilbøjelige til at falde tilbage i kriminalitet.

Mødet på Furesø Rådhus blev ledt af udviklingskonsulent i Furesø Kommune, Emil Baun Hermund, der fortæller, at et af de nye tiltag for 2020 bliver mobile politistationer ude i boligområderne.

Tyve mærker boliger

I Furesø er der nu 1892 borgere, der er registreret som nabohjælper, og det tal vil kommunen gerne have endnu højere op. Derudover er der det seneste år blevet arbejdet meget med at uddanne udgående personale, såsom plejepersonale, så de kan tale med borgere, der for eksempel er bange for tricktyverier eller være opmærksomme på mistænksomme forhold.

"Tyvene gør ofte brug af at mærke huse, hvor de vil lave indbrud for at undersøge, om der er nogen hjemme. Det kan for eksempel være at stille en øldåse på en skraldespand eller postkasse. Personalet skal derfor vide, hvilken mærkning der kan være tale om," siger Emil Baun Hermund.

Når samarbejdet med Bo trygt stopper i 2023 skulle der i Furesø gerne være et klart billede af, hvad der virker i forhold til at sænke antallet af indbrud.

"Det er Bo trygts mål at udbrede forebyggelsesindsatsen til andre kommuner. Lige nu er der omkring 30.000 indbrud om året på landsplan, og det tal vil de gerne have ned på en tredjedel til 10.000 om året, ligesom det er også er målet at få indbrudstallet i Furesø ned på en tredjedel," siger Emil Baun Hermund.