Mistænkt spritbilist ramte medtrafikant

Den anden bilist, en 41-årig mand, mistænkte den 28-årige for at have drukket, skriver politiet på sin døgnrapport. En patrulje blev sendt til stedet, og den 28-årige blæste alkometeret op over det tilladte, så han blev taget med på hospitalet til en blodprøve.