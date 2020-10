Mistænkeligt lommelygtelys i tomt hus fik politiet til at rykke ud

Den 5. oktober klokken 21 anmeldte en bekymret borger, at han kunne se, at der blev lyst med lommelygter inde i et hus på Fægyden i Værløse. Huset var netop blevet solgt, og der burde derfor ikke være nogen i huset.

Der lød stor ros til anmelderen for at reagere på den mistænkelige hændelse og for at være opmærksom, selvom der var tale om legalt forhold, skriver politiet. Den nye husejer er i hvert fald flyttet ind i et nabolag, hvor man passer på hinanden.