Ministerkontakt om S-tog vækker opsigt

Det har i mange år været et ønske i Furesø at forlænge Farumbanen, så S-toget kører til helt Hillerød. En stor trafikanalyse, som kommunen har bestilt hos et konsulentbureau, har undersøgt muligheden for blandt andet en forlængelse til Hillerød. Ifølge Frederiksborg Amts Avis har trafikminister Benny Engelbrech taget kontakt til Furesø Kommune, og er positivt stemt over muligheden.

Lange udsigter

"Trafikminister Benny Engelbrecht har selv taget kontakt til os. Ministeren er interesseret i det her projekt, fordi han gerne vil have et mere klimavenligt trafikforlig og er optaget af spørgsmål som trængsel og trafikstøj. Det er vores håb, at man i trafikforliget sætter penge af til en VVM-undersøgelse, så man kommer i dybden med projektet," siger Ole Bondo Christensen (S) til Frederiksborg Amts Avis.

I Allerød Kommune derimod er borgmester Karsten Längerich (V) forundret over, at de ikke også er blevet kontaktet af Benny Engelbrech.

"Det er lidt mystisk, at trafikminister Benny Engelbrecht har taget kontakt til Furesø Kommune og øjensynligt er positivt stemt overfor at forbinde Farumbanen med Hillerød. I Allerød har vi ikke hørt et ord fra ministeren, selvom der er tale om planer, der går gennem Allerød Kommune, og af samme grund er jeg ved at skrive et brev til ministeren om, hvor han står henne i spørgsmålet."

Han mener ikke, at forslaget er særlig realistisk, i hvert fald ikke inden for en overskuelig fremtid.

"Det er da et spændende forslag, men i øjeblikket tror jeg ikke, det skal tages så seriøst. Det kræver en milliardudskrivning, og jeg tror ikke, at der vil være opbakning fra Christiansborg til at realisere en sådan forbindelse i den allernærmeste fremtid," siger han til Allerød Nyt.