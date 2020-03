Mindeord for vellidt økonomichef: Solen er gået ned

mindeord Det er med stor sorg, at vi søndag den 8. marts modtog beskeden om, at Charlotte Freil - Furesø Kommunes økonomichef - sov stille ind på Rigshospitalet, 53 år gammel.

Det er et ubegribeligt stort tab. Charlotte var et på alle måder fantastisk menneske. Hun rummede så meget viden, livskraft og virkelyst.

Charlotte Freil blev ansat som økonomikonsulent i Farum Kommune i efteråret 2003, 36 år gammel. Hun var dygtig, nysgerrig og altid engageret og blev to år efter budgetchef. Hun var en nøgleperson i kommunesammenlægningen og blev efterfølgende budget- og analysechef i Furesø Kommune. Hun har om nogen været drivkraft i den udvikling, der gør, at vi i dag står med en veldrevet kommune på trods af svære betingelser fra starten. Charlotte blev økonomi- og regnskabschef i 2019 og er i Furesøs organisation kendt som en særligt dygtig leder. Hun var en holdspiller, der fik det bedste frem i sine medarbejdere. Hun bandt hele kommunen sammen på budgetområdet og sikrede en bundsolid økonomistyring.

Ved siden af arbejdet havde hun altid gang i noget - altid nysgerrig efter nye oplevelser. Hendes mand og to børn fyldte meget og var en central del af hendes liv. Samtidig kunne hun også finde tid og plads til sine venner og familie og var levende interesseret i alt fra musik over sport til politik og samfundsforhold.

Hun var et positivt og engageret menneske; altid optaget af dem, der omgav hende. Hun var redelig, ordentlig og tillidsskabende. Hun var optaget af, at hendes medarbejdere trivedes, og at de var stolte af deres arbejdsfællesskab. Vi kender ingen som hende, der med latter og godt humør kunne få enhver tung stemning til at lette. Det er ubegribeligt, at Charlotte ikke er hos os mere.