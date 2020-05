Foto: Rune Luk

Mindeord: Med Kurts død har vi mistet en markant politisk stemme og en stor personlighed

Borgmester Ole Bondo Christensen skriver mindeord om tidligere byrådsmedlem Kurt Bork Christensen

Furesø Avis - 10. maj 2020 kl. 14:10 Af Ole Bondo Christensen, borgmester i Furesø (S) Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tidligere viceborgmester Kurt Bork Christensen døde onsdag aften 6. maj - 76 år gammel. Med Kurt Borks død har Furesø mistet en markant politisk stemme og en stor personlighed. Med 43 år i byrådet - først i Værløse og siden i Furesø - har Kurt sat markante fingreaftryk på kommunens udvikling i en menneskealder. Kurt fyldte meget - på alle måder. Han var det naturlige centrum i festligt lag - altid leveringsdygtig med anekdoter, gode historier og muntre sange. Han var en terrier, der bed sig fast i de sager, han tog op. Han var den nådesløse debattør i byrådssalen og andre steder, hvor det gjaldt. Men Kurt var først og fremmest den gode medborger, der tog ansvar og bidrog til, at alle fik del i det gode liv. Værløse-Farum cykelklub, Anneksgården, Værløsehallerne, Ryetbo og pensionistfesterne. Listen af initiativer, som Kurt var med til at sætte i gang, er meget lang. Kurt kæmpede for gode rammer for kultur-, idræt- og socialområdet. Men han havde også blik for den enkelte - og overskud til de, der havde brug for ekstra hjælp. Det fik mange gavn af - også byens skæve eksistenser. Kurt var nærværende og meget konkret. Han gav ikke meget for tom snak og lange akademiske udredninger men gik efter konkrete løsninger til gavn for den enkelte borger og vores lokalsamfund.

Kurt tog som byrådets nestor sig ekstra godt af de nye byrådsmedlemmer, der kom til. Var man først kommet under Kurts beskyttende vinger, kunne man regne med hans opbakning og hjælp - uanset partifarve. Kurt modtog i 2014 ridderkorset af Dannebrogordenen for sin store indsats. Kurt døde den 6. maj på sit elskede Ryetbo Plejehjem - omgivet af sin nære familie.

Tankerne går til de efterladte: Hustruen Anita, børnene Ann og Rasmus og børnebørnene

Æret være Kurts minde!

Kort om Kurts historie Som ung var Kurt én af landets førende baneryttere og hjemtog adskillelige mesterskaber fra Ordrupbanen i sin aktive cykelkarriere (1959-69). Kurt fik elevplads på Danmarks Statistik og forblev hele sit arbejdsliv ansat i Danmarks Statistik. Kurt fik som afdelingsleder bl.a. betroede opgaver med ombygninger og nyindretninger - erfaringer, som Kurt ofte gjorde brug af ved ny- og ombygninger i kommunen - bl.a. rådshusbyggerierne.

Kurt meldte sig som helt ung ind i Venstre. En enkelt gang var han kun 108 stemmer fra, at blive valgt til Folketinget. Familien boede i Gladsaxe, og Kurt har efterfølgende sagt, at det var Erhard Jacobsen, der lærte ham at råbe højt for at blive hørt.

Kurt spillede også trommer og sang. Lysten til at synge er blevet holdt ved lige. Utallige er de gange, hvor Kurt har taget forsamlinger med storm ved at croone sange fra en svunden tid. Det gjaldt også til Byrådets budgetseminarer.

I 1967 blev Kurt gift med Anita. Sammen har to børn, Ann og Rasmus. I 1971 flyttede familien til Tibberup Allé i Hareskovby. I 1974 blev Kurt valgt ind i Værløse kommunalbestyrelse og sad i byrådet frem til 2017.

I 1979 tog Kurt initiativ til at oprette Værløse-Farum Cykleklub og stod for afvikling af Nordiske Mesterskaber i 1993. Kurt var også meget aktiv i beslutninger om at bygge nye badmintonbaner og tennisbaner ved Værløsehallerne og en ny Hareskovhal.

Kurt var i mange år formand for bestyrelsen i Ryetbo og kæmpede i de seneste år af sin byrådskarriere for den udvidelse af plejehjemmet, som Kurt heldigvis selv fik lov til at opleve færdiggørelsen af.

